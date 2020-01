نادال يضرب بقوة وشارابوفا خاضت على الأرجح مشاركتها الأخيرة – فيديو

ملبورن – ضرب الإسباني رافايل نادال، المصنف أول ووصيف البطل، بقوة في مستهل مسعاه لمعادلة رقم غريمه السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، وتأهل الى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى التي شهدت الثلاثاء على الأرجح المباراة الأخيرة للروسية ماريا شارابوفا في ملبورن بعد انتهاء مشوارها عند الحاجز الأول.

وتغلب نادال على البوليفي هوغو ديليين 6-2 و6-3 و6-0 ليتجاوز الدور الأول للمرة الرابعة عشرة من أصل 15 مشاركة (خرج من هذا الدور مرة واحدة عام 2016 على يد مواطنه فرناندو فرداسكو).

ولم يجد نادال، الساعي لاحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط في مسيرته (بعد 2009) والذي يواجه احتمال لقاء صعب في ربع النهائي النمسوي دومينيك ثييم الخامس، صعوبة تذكر في حسم مباراته مع البوليفي المصنف 73 عالميا، منهيا اللقاء في ساعتين ودقيقتين.

