نادال يضع إسبانيا في ربع نهائي كأس المحترفين بالعلامة الكاملة

سيدني (أستراليا) – لحقت إسبانيا بصربيا وبريطانيا وروسيا وأستراليا المضيفة الى الدور ربع النهائي من النسخة الأولى لكأس رابطة المحترفين في كرة المضرب، المقامة في سيدني وبيرث وبريزبن، وذلك بتحقيقها فوزها الثالث تواليا في المجموعة الثانية بقيادة نجمها رافايل نادال.

وبعد أن استهلت منافسات المجموعة المقامة مبارياتها في بيرث بالفوز على جورجيا 3-0 بفضل نادال وروبرتو باوتسيتا آغوت اللذين حسما مباراتي الفردي ما جعل نتيجة الزوجي هامشية، كررت إسبانيا السيناريو في الجولة الثانية أمام الأوروغواي ثم أنهت الأربعاء دور المجموعات بفوز ثالث تواليا، وضمنت بالتالي بطاقتها الى ربع النهائي لملاقاة أفضل منتخب يحل ثانيا من أصل إثنين من المجموعات الست.

واستهلت إسبانيا الجولة الثالثة الأخيرة بفوز سهل لباوتيستا آغوت على غو سويدا 6-1 و6-2، قبل أن تحسم تأهلها بفوز نادال على يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 (7-4) و6-4 في مباراة عانى خلالها المصنف أول عالميا وارتكب فيها الكثير من الأخطاء إلا أنه نجح في نهاية المطاف بتجنب خسارة مجموعة للمرة الأولى في هذه البطولة المستحدثة التي تشكل استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة.

وتأثر نادال بالأجواء المناخية الحارة في بيرث بحسب ما أفاد بعد اللقاء، قائلا “إنها المرة الأولى التي ألعب في ظروف مناخية بهذه الصعوبة. الشعور على الملعب كان مختلفا تماما، وكنت في مواجهة لاعب بدأ الموسم بأداء ناري”. (أ ف ب)