نادال يطالب برؤية الوضع بمنظور مختلف في بطولة أستراليا للتنس

ملبورن (أستراليا) – طالب الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، رفاقه من لاعبي التنس إعادة النظر في الموقف الذي يواجهونه بعد خضوعهم لحجر صحي صارم لمدة أسبوعين قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، وأشاروا إلى أنهم “محظوظون” حقا.

وقال نادال في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية “أشعر بالأسى تجاه جميع الذين يمتثلون للحجر الصحي دون أن يكونوا قادرين على مغادرة الغرفة للتدريب، ولكننا كنا نعرف بالفعل كيف ستكون الإجراءات في بلد يقوم بمهامه بشكل جيد في مواجهة الوباء”.

وأوضح نادال بنبرة دبلوماسية، تحلى بها أيضا في مقابلة أخرى مع شيكة (ESPN) مؤخرا، أن انتقادات بعض اللاعبين لقسوة البروتوكول أمر مفهوم، ولكنه شدد على أن الوضع في مناطق أخرى من العالم أكثر خطورة نظرا لأن العديد من الأشخاص يموتون.

وسيخوض أسطورة التنس الإسباني مباراته الرسمية الأولى في الموسم الجديد يوم 2 شباط / فبراير أمام المحلي أليكس دي مينياور في الدور الأول من كأس رابطة المحترفين.

وقال نادال في المقابلة “على الأقل نحن هنا ولدينا فرصة للعب” ووصف جميع لاعبي التنس الذين سيلعبون أول “بطولة كبرى” هذا الموسم بأنهم “محظوظون”.

وعلق بطل ملبورن في نسخة 2009 بأنه متحمس للغاية لتجاوز السويسري روجر فيدرر باعتباره صاحب أكبر عدد من ألقاب جراند سلام، وأكد أنه كلاعب تنس تجاوز كل التوقعات التي كان لديه عندما بدأ هذه اللعبة.

وسيشارك نادال في بطولة استراليا المفتوحة الكبرى، التي ستعقد في الفترة من 8 وحتى 21 شباط / فبراير المقبل.

– (إفي)