نادال يعلن نهاية موسمه بسبب الإصابة في قدمه

باريس – أعلن الإسباني رافايل نادال المصنّف أول سابقاً والرابع حاليا نهاية موسمه بسبب عدم تعافيه من إصابة تعرّض لها قبل فترة في قدمه.

وقال نادال في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواصل التواصل الإجتماعي “مرحبا للجميع، أوّد ان اخبركم، للأسف، أنني سأضع حداً لموسم 2021. بصراحة، لقد أمضيت عامًا عانيت فيه من قدمي أكثر مما ينبغي”.

وكان نادال (34 عاما) يعاني من الاصابة منذ خروجه من الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الاربع الكبرى في حزيران/يونيو الماضي، واكتفى بالمشاركة في دورة واحدة بعدها. -(أ ف ب)