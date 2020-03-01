نادال يفتتح باكورة ألقابه للعام 2020 ويتوج بدورة أكابولكو

أكابولكو (المكسيك) – أحرز المصنف ثانيا عالميا الإسباني رافايل نادال لقبه الأول في دورات محترفي كرة المضرب لهذا العام، بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 6-3 و6-2 في المباراة النهائية لدورة أكابولكو المكسيكية.

وغاب نادال عن المنافسات الرسمية منذ خسارته أمام النمساوي دومينيك تييم في ربع نهائي أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن “الماتادور” قدم أداء قويا في أكابولكو، وأحرز لقبها للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية بعد العامين 2005 و2013، من دون أن يخسر أي مجموعة.

وقال: “بعد الغياب عن المنافسة منذ أستراليا، هذا أسبوع مهم بالنسبة إلي، ولحظة مهمة، قدمت أداء صلبا، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. قدمت أداء كبيرا في الدورة من البداية حتى النهاية، أكابولكو كانت أول لقب مهم أحرزته في مسيرته، لذا من المذهل أن أكون قادرا على التواجد هنا بعد 15 عاما”.

وتابع: “لا يمكنني أن أشكر بشكل كافٍ المشجعين الذين يشعرونني بأني في منزلي كل مرة”، حيث بات نادال ثالث لاعب يحرز لقب أكابولكو 3 مرات، بعد مواطنه المعتزل دافيد فيرير والنمساوي توماس موستر.

ولم يعانِ نادال على الإطلاق في حسم المواجهة المباشرة الأولى التي تجمعه بفريتز، واكتفى بارتكاب ثمانية أخطاء، ليخرج فائزا باللقب الـ85 في مسيرته الاحترافية التي تتضمن 19 لقبا في بطولات الغراند سلام. (أ ف ب)