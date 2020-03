نادال يفتتح باكورة ألقابه للعام 2020 ويتوج بدورة أكابولكو

أكابولكو (المكسيك) – أحرز المصنف ثانيا عالميا الإسباني رافايل نادال لقبه الأول في دورات محترفي كرة المضرب لهذا العام، بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 6-3 و6-2 في المباراة النهائية لدورة أكابولكو المكسيكية.

وغاب نادال عن المنافسات الرسمية منذ خسارته أمام النمساوي دومينيك تييم في ربع نهائي أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكن “الماتادور” قدم أداء قويا في أكابولكو، وأحرز لقبها للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية بعد العامين 2005 و2013، من دون أن يخسر أي مجموعة.

There it is 🙌

A 🏆 & 🤠 for @RafaelNadal. #AMT2020

🎥: @TennisTV pic.twitter.com/UFuhwgjVFH

— ATP Tour (@atptour) March 1, 2020