نادال يفوز على تيم في بطولة أديلايد الاستعراضية للتنس

مدن – افتتح الإسباني رافائيل نادال الموسم الجديد بانتصار على النمساوي دومينيك تيم يواقع مجموعتين دون رد في بطولة استعراضية قصيرة تقام الجمعة تحت مسمى “A Day at the Drive” في مدينة أديلايد بعد انتهاء فترة الحجر الصحي السابقة لبطولة أستراليا المفتوحة.

وفاز نادال، المصنف الثاني عالميا، على تيم المصنف الثالث بنتيجة 7-5 و6-4 في مباراة دامت لساعة و23 دقيقة.

وخاض اللاعبان المباراة وسط مدرجات مليئة بالمتفرجين الذين لم يرتدوا أقنعة ولم يحافظوا على المسافات فيما بينهم.

وسيشارك نادال مع فريق إسبانيا في بطولة كأس رابطة المحترفين التي ستقام في الفترة من 2 وحتى 6 شباط/ فبرايرالمقبل ومن ثم سيشارك في بطولة استراليا المفتوحة الكبرى، التي ستعقد في الفترة من 8 وحتى 21 من نفس الشهر. – (إفي)