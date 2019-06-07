نادال يكتسح فيدرر ويبلغ “النهائي المفضل”

الغد- تأهل الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا حامل اللقب، لنهائي بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه الجمعة على غريمه السويسري روجر فيدرر بثلاث مجموعات نظيفة.

وبلغ نادال (33 عاما) المباراة النهائية في البطولة الفرنسية للمرة 12 بتاريخه، ويسعى إلى تعزيز رقمه القياسي فيها باللقب الثاني عشر، علما بأنه لم يخسر أي نهائي تأهل إليه في البطولة من قبل.

وانتصر نادال على غريمه التاريخي فيدرر، بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع 6-3 و6-4 و6-2، ليشق طريقه بسهولة للمباراة النهائية.

وأنهى نادال بالتالي مشوار السويسري (37 عاما) العائد إلى ملاعب رولان غاروس الرملية بعد غياب 4 سنوات.

وينتظر النجم الإسباني مواجهة الصربي نوفاك جوكوفيتش أو النمساوي دومينيك تييم في نصف النهائي الثاني الجمعة، لمعرفة هوية منافسه في النهائي الأحد المقبل.-(سكاي نيوز عربية)