نادال يكشف عن قاربه “الفخم” الجديد في مايوركا

بالما دي مايوركا (إسبانيا) – كشف نجم التنس الإسباني والمصنف الثاني عالميا، رافائيل نادال، النقاب عن قاربه الفخم الجديد من طراز (80 Sunreef Power)، والذي يبلغ طوله 28 مترا.

وكان نادال، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ34 الأربعاء الماضي، يستخدم حتى وقت قريب يخته “بيتهوفن”، ولكنه سيتحول الآن إلى قاربه الجديد الفخم الذي صممه على ذوقه الخاص.

#EFEfotos | Catamarán modelo 80 Sunreef Power de 28 metros de eslora y 12 de manga. Mery Perelló (i), mujer de Rafa Nadal, en la nueva embarcación del tenista en el club náutico de Porto Cristo en Mallorca. 📸Cati Cladera pic.twitter.com/68Ej8gzajO — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 6, 2020

ويحتوي القارب، الذي تبلغ قيمته 5.5 مليون يورو، على عدة غرف للنوم تسع حتى 12 شخصا، وسبا، وحمام سباحة بتدليك مائي، وبار، حسبما جاء في بعض المنشوارت المتخصصة.

ولعل أبرز ما يميز هذا اليخت الفاخر هو الجناح الرئيسي الذي يضم سريرا مزدوجا، ويطل على الشرفة القوسية، وحمام، وغرفة خلع ملابس، كما يحتوي على لانش مساعد، ومجموعة من الدراجات المائية (الجت سكي). (إفي)