نادال ينتقد معيار اختيار المصنفين الاوائل ببطولة ويمبلدون

مدريد – انتقد الإسباني رافايل نادال المصنف الثاني عالميا ، معيار إختيار المصنفين الأوائل في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، الذي يأخذ بعين الإعتبار النتائج المحققة على الملاعب العشبية دون “إحترام نظام” التصنيف العالمي للاعبين المحترفين ، ما يضعه في المركز الثالث خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر.

وصرح نادال خلال مقابلة بثت مساء الاثنين على قناة (موفيستار) الإسبانية : “الشيء الوحيد في هذه المسألة، الذي لا يبدو جيدا بالنسبة لي، هو أن بطولة ويمبلدون هي الوحيدة التي تفعل ذلك”.

”I love playing on grass 🌱” 😊 🎥: ¡No os perdáis la entrevista completa a @RafaelNadal en @vamos! 📺: @MovistarTenis pic.twitter.com/1n7Wj7uL7N — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) June 25, 2019

وتابع : “الأمر لا يتعلق بحالتي فقط ، لقد حصل عدة مرات أن بعض اللاعبين، وبفضل مزاياهم الخاصة، لأنهم لعبوا بشكل جيد طوال العام على مختلف أنواع أرضيات الملاعب، ان حصلوا على ترتيب في التصنيف العالمي ، ولكن هناك في ويمبلدون ، لا نحترم التصنيف ونفرض عليهم قرعة أكثر تعقيدا”.

وبينما تعتمد بطولات الغراند سلام الأخرى على ترتيب التصنيف العالمي للاعبين المحترفين من أجل إختيار تصنيف اللاعبين الأوائل، والذين يحصلون على أفضلية خلال القرعة ، تعتمد بطولة ويمبلدون التي تنطلق في الأول من تموز(يوليو) المقبل، على ترتيب خاص بها يأخذ بعين الإعتبار التصنيف العالمي للاعبين، ولكن ايضاً النتائج على الملاعب العشبية.

وختم نادال حديثه بالقول : “لكن على أي حال، سواء كنت الرقم 2 أو الرقم 3 ، يتوجب علي أن ألعب في أعلى مستوى لي للتطلع إلى ما أطمح إليه”. (أ ف ب)