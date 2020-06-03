نادال ينضم لحملات دعم فلويد بصورة سوداء

مدن – انضم رافائيل نادال، نجم التنس الإسباني والمصنف الثاني عالميا، الثلاثاء للحملة الرافضة عبر العالم لمقتل المواطن الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد الشرطة الأميركية بمدينة مينابوليس الأسبوع الماضي، بعد أن رفع صورة سوداء كاملة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضامنت جميع أشكال الاحتجاجات اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة تحت شعار بوسم (#BlackOutTuesday).

وبهذا ينضم صاحب الـ19 بطولة في الجراند سلام للحملة الرافضة للعنصرية بعد حادث مقتل فلويد الذي تسبب في موجة احتجاجات عارمة بالمدن الأمريكية الرئيسية، والمستمرة حتى هذه اللحظة، وأجبرت بعض السلطات المحلية بفرض حظر التجوال. (إفي)