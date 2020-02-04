نادال يواجه فيرر في مباراة استعراضية بالكويت

الكويت – يلتقي الإسباني رافايل نادال المصنف في المركز الثاني عالمياً مع مواطنه المعتزل دافيد فيرر الأربعاء في مباراة استعراضية في الكويت بمناسبة افتتاح أكاديمية “رافا نادال” لكرة المضرب.

والمباراة هي الأولى التي يخوضها نادال (33 عاما) منذ خروجه المفاجئ على يد النمساوي دومينيك تييم من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في ملبورن بأربع مجموعات 6-7 (3-7) و6-7 (4-7) و6-4 و6-7 (6-8).

معلوم أن نادال يحتل المركز الثاني تاريخياً على صعيد اللاعبين الأكثر فوزا بالألقاب الكبرى (أستراليا المفتوحة، رولان غاروس، ويمبلدون، فلاشينغ ميدوز) مع 19 لقباً بينها 12 قياسية في رولان غاروس، متخلفاً بلقب واحد عن السويسري روجيه فيدرر (20)، بينما اعتزل فيرير (37 عاما) في 2019 ويخلو رصيده من أي لقب كبير.

Global Tennis Star Rafael Nadal to inaugurate Rafa Nadal academy Kuwait with historic match https://t.co/psxKP6Lvr9 — Tanika (@SitTanyusha) February 4, 2020

وتقع الأكاديمية ضمن “مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس”، وهي تتبع الأكاديمية الأم في مايوركا (إسبانيا) وتعتبر واحدة من أفضل مراكز التدريب في العالم.

تستهدف الأكاديمية، وهي الفرع الوحيد خارج إسبانيا، إعداد الفئات السنية بين 11 و19 عاما، وهي الأولى من نوعها في الكويت والشرق الاوسط، وستصبح مركز التدريب وأحد أهم مكونات المجمّع، وهي تجسد رؤية ومبادئ نادال وتعد منصة فريدة من نوعها ستسهم في تحويل أحلام عشّاق كرة المضرب إلى حقيقة من خلال تحسين مهاراتهم الفنية.

يذكر ان المجمع يشمل الاستاد الرئيسي المغطى والذي يتسع لـ5000 متفرج وآخر ثانوياً مكشوفاً (1500 مقعد) و8 ملاعب فرعية مغطاة ومثلها مكشوفة، ومرافق خاصة بـ”أكاديمية رافا نادال”.

ومن أهداف المجمع الذي يُعد واحدا من أبرز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأضخم مبادرة رياضية تطلقها الهيئة العامة للرياضة (جهة حكومية) من حيث القيمة والحجم، استضافة بطولات دولية للمحترفين مستقبلا.

ويحتضن المجمّع الذي تبلغ مساحته 263430 متراً مربعاً ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الاول من حيث الاختصاص بكرة المضرب فقط، المقر الرئيسي للاتحاد الكويتي للعبة.

جرى تزويد كلّ من ملاعب المجمع بباقة من أحدث التقنيات للأسطح، ووسائل عزل الصوت المتطورة، وتشكيلة من المقاعد الثابتة القابلة للطي من تصميم المهندس المعماري والمصمم الشهير البريطاني السير نورمان فوستر. كما يضم المشروع فندقا حديثا من فئة 5 نجوم ومجموعة منتقاة من منافذ البيع بالتجزئة، ويتصل بأحد أكبر المجمعات التجارية في البلاد. (أ ف ب)