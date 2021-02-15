نادال يواصل زحفه نحو نهائي بطولة استراليا المفتوحة

ملبورن – واصل الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا زحفه نحو المباراة النهائية بسجل مثالي بفوزه على الايطالي فابيو فونييني بثلاث مجموعات 6-3 و6-4 و6-2 ليبلغ الدور ربع النهائي من بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام الاثنين.

وهي المرة الثالثة والاربعون التي يبلغ فيها الاسباني المخضرم الدور ربع النهائي في البطولات الكبرى وهو الساعي الى احراز لقبه الاول في بطولة استراليا منذ عام 2009. وفي حال قدر له ذلك، فانه سيحرز لقبه الحادي والعشرين الكبير وسينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاسمها حاليا مع فيدرر (02 لكل منهما).

كما انها المرة الثالثة عشرة التي يبلغ فيها نادال ربع النهائي في بطولة استراليا علما بان لاعبين اثنين يتفوقان عليه هما السويسري روجيه فيدرر (15 مرة) والاسترالي جون نيوكومب (14).

وقال نادال “انا سعيد لبلوغ الدور ربع النهائي. انها بداية ايجابية”.

واضاف “عندما تلعب في ثمن النهائي في مواجهة منافس مثل فابيو فأنك تواجه معركة حقيقية. لا تنتظر ان تخوض المباراة من دون مشاكل في مواجهة هذا النوع من اللاعبين”.

وعلى الرغم من معاناته من اوجاع في اسفل الظهر، لم يخسر نادال اي مجموعة حتى الان.

ويلتقي نادال في هذا الدور الفائز من مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس او الايطالي ماتيو بيريتيني.

في المقابل، رفع الروسي دانييل ميدفيديف سلسلة انتصاراته الى 18 واحتاج الى 89 دقيقة فقط لتخطي الاميركي ماكينزي ماكدونالد 6-4 و6-2 و6-3.

وكانت افضل نتيجة لميدفيديف في البطولات الكبرى بلوغه نهائي فلاشينغ ميدوز عام 2019 عندما خسر امام نادال.

وحذا حذوه مواطنه اندري روبليف بفوزه على النروجي كاسبر رود 6-2 و7-6 (7-3) ثم بانسحاب الاخير بداعي الاصابة.

وسيلتقي روبليف مع ميدفيديف في ربع النهائي، علما بان اخر روسي توج بلقب كبير هو مارات سافين في استراليا بالذات عام 2005. (أ ف ب)