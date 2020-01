نادال يودع من ربع النهائي أمام تييم بعد مباراة ماراثونية مشوّقة – فيديو

ملبورن – فجر النمسوي دومينيك تييم المصنف خامسا مفاجأة كبيرة بإقصائه الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا بأربع مجموعات مشوّقة 7-6 (7-3) و7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (8-6)، الاربعاء من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

وهذه أول مرة ينجح فيها تييم (26 عاما) بالفوز على نادال ضمن البطولات الكبرى في 6 مباريات، ليثأر من خسارته أمامه في نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019.

THIEM's Time To 𝓢𝓱𝓲𝓷𝓮! After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

ورفع تييم، الباحث عن اول القابه الكبرى، رصيده الى خمسة انتصارات على نادال، المتوج مرة في ملبورن عام 2009، مقابل تسع خسارات، ليلتقي في نصف النهائي الالماني الكسندر زفيريف.