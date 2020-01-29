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نادال يودع من ربع النهائي أمام تييم بعد مباراة ماراثونية مشوّقة – فيديو

بطولة أستراليا للتنس

منذ 25 دقيقة

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ملبورن – فجر النمسوي دومينيك تييم المصنف خامسا مفاجأة كبيرة بإقصائه الاسباني رافايل نادال المصنف اول عالميا بأربع مجموعات مشوّقة 7-6 (7-3) و7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (8-6)، الاربعاء من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

وهذه أول مرة ينجح فيها تييم (26 عاما) بالفوز على نادال ضمن البطولات الكبرى في 6 مباريات، ليثأر من خسارته أمامه في نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019.

ورفع تييم، الباحث عن اول القابه الكبرى، رصيده الى خمسة انتصارات على نادال، المتوج مرة في ملبورن عام 2009، مقابل تسع خسارات، ليلتقي في نصف النهائي الالماني الكسندر زفيريف.

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