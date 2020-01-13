مدن – حافظ الإسباني رافائيل نادال على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر الاثنين، متفوقا على الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر.

ويمتلك نادال، الذي خسر فريق بلاده أمام صربيا بعد سقوطه بنفسه في مواجهة الفردي أمام ديوكوفيتش في نهائي كأس رابطة المحترفين، 9985 نقطة، متفوقا بأقل من ألف نقطة عن “نولي”.

A MASSIVE thank you to the @atptour players for their generous donation of AUD$725,000 towards @WWF_Australia Australian Wildlife and Nature Recovery Fund. We are so appreciative for all the support! @ATPCup @AustralianOpen @TennisAustralia pic.twitter.com/4ggi4AelVP — WWF_Australia (@WWF_Australia) January 13, 2020

وشهدت قائمة “أفضل 10 لاعبين” تغييرا طفيفا بصعود الفرنسي جايل مونفيس للتصنيف التاسع مكان الِإسباني روبرتو باوتيستا أجوت الذي حل عاشرا.

وفيما يلي قائمة أفضل عشرة لاعبين:

1- الإسباني رافائيل نادال 9.985 نقطة.

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9.055 نقطة.

3- السويسري روجيه فيدرير 6.590 نقطة.

4- النمساوي دومينيك تيم 5.825 نقطة.

5- الروسي دانييل ميدفيديف 5.705 نقطة.

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5.300 نقطة.

7- الألماني ألكسندر زفيريف 3.345 نقطة.

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2.870 نقطة.

9- الفرنسي جايل مونفيلس 2.530 نقطة.

10- الإسباني روبرتو باوتيستا 2.335 نقط. (إفي)