مدن – حافظ الإسباني رافائيل نادال على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر الاثنين، متفوقا على الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر.

ويمتلك نادال، الذي خسر فريق بلاده أمام صربيا بعد سقوطه بنفسه في مواجهة الفردي أمام ديوكوفيتش في نهائي كأس رابطة المحترفين، 9985 نقطة، متفوقا بأقل من ألف نقطة عن “نولي”.

