نادال يُحرز لقبه الـ 19 في “الغراند سلام” بعد نهائي ماراثوني امام مدفيديف

نيويورك – أحرز الإسباني رافايل نادال لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه الأحد على الروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية التي امتدت لنحو 5 ساعات، رافعا رصيده الى 19 لقبا في الغراند سلام، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من الرقم القياسي للسويسري روجر فيدرر.

وتفوق نادال المصنف ثانيا على منافسه الخامس 7-5، 6-3، 5-7، 4-6، و6-4، ليرفع كأس فلاشينغ ميدوز للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية بعد 2010، 2013 و2017.

