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نادال يُحرز لقبه الـ 19 في “الغراند سلام” بعد نهائي ماراثوني امام مدفيديف

منذ ساعتين

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نيويورك – أحرز الإسباني رافايل نادال لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه الأحد على الروسي دانييل مدفيديف في المباراة النهائية التي امتدت لنحو 5 ساعات، رافعا رصيده الى 19 لقبا في الغراند سلام، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من الرقم القياسي للسويسري روجر فيدرر.

وتفوق نادال المصنف ثانيا على منافسه الخامس 7-5، 6-3، 5-7، 4-6، و6-4، ليرفع كأس فلاشينغ ميدوز للمرة الرابعة في مسيرته الاحترافية بعد 2010، 2013 و2017.

وأتى فوز نادال في مباراة تنافس خلالها اللاعبان حتى الرمق الأخير، وتحديا حدود القدرة الذهنية واللياقة البدنية بأداء مذهل تنوع بين التبادلات الطويلة عن الخط الخلفي والتقدم نحو الشبكة، لاسيما في المجموعات الثلاث الأخيرة، بعدما كان الإسباني قد فاز بالمجموعتين الأولى والثانية.

وبعد أربع ساعات و50 دقيقة من التنافس، حقق نادال (33 عاما)، لقبه 19 في البطولات الكبرى من أصل 27 مباراة نهائية خاضها، بينما فشل الروسي الشاب (23 عاما) في تحقيق أول لقب كبير في أول نهائي غراند سلام في مسيرته الاحترافية.

وبات الإسباني ثاني أكبر لاعب يتوج بلقب البطولة الأميركية في عصر الاحتراف بعد الأسترالي كين روزوول الذي أحرز لقب العام 1970 وهو في الخامسة والثلاثين من العمر. (أ ف ب)

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