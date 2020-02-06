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نادال يُدشن في الكويت أكاديميته الأولى خارج إسبانيا

منذ 41 دقيقة

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الكويت – دشن الإسباني رافاييل نادال الحائز على 19 جائزة “جراند سلام” وإحدى الشخصيات الرئيسية في تاريخ التنس، يوم أمس الأربعاء في الكويت “أكاديمية رافا نادال” والتي تعد أول أكاديمية له خارج إسبانيا والثانية بعد تلك التي افتتحها منذ نحو أربعة أعوام في مسقط رأسه.

وتقع الأكاديمية الجديدة لنادل، المتوج بـ84 لقبا طوال مشواره، والحاصل على ميداليتين أوليمبيتين “منافسات الفردي في بكين عام 2008 والزوجي في اوليمبياد ريو 2016” والفائز خمس مرات بكأس ديفيز مع إسبانيا ، في مجمع الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح الدولي للتنس.

وتبلغ مساحة الأكاديمية 263 ألفا و430 متر مربع وبها ملعب بسعة خمسة آلاف شخص وآخر فرعي يسع لـ1500 شخص إضافة إلى 16 ملعب تنس، منها ثمانية مغطاة ومثلها مفتوحة، لتعد أكبر أكاديمية تنس في الشرق الأوسط.

وكان نادال قد أسس أكاديميته الأولى في ماناكور بجزيرة مايوركا، مسقط رأسه، في عام 2016 وافتتح مراكز تنس مفتوحة العام الماضي في كانكون بالمكسيك وهاليديكي في اليونان.

وتوجت مراسم الافتتاح بمباراة استعراضية بين نادال واسطورة أخرى في عالم التنس، صديقه الإسباني ديفيد فير،ير الذي اعتزل الموسم الماضي والحائز على 27 لقبا في مسيرته الرياضية. (إفي)

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