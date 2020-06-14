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ناديا الحسين اربد وبلعما ينعيان رئيس نادي البقعة

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – تنعى أسرة نادي الحسين اربد ممثلة برئيس النادي والهيئة الادارية وجماهير نادي الحسين الرياضي ببالغ الحزن والأسى فقيد الرياضة الأردنية رئيس نادي البقعة عمر خميس الذي وافته المنيه اليوم الأحد.

وتتقدم إدراة النادي من أهل وأقرباء النرحوم ومن عموم أل الجريري ببالغ العزاء وتدعو أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتتقدم  الهيئة الإدارية لنادي بلعما باحر مشاعر العزاء لمجلس ادارة نادي البقعة الرياضي بوفاة رئيس النادي عمر خميس وتتقدم من ذويه بأحر مشاعر العزاء وأن يلهم الله أهله بالصبر والسلوان.

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