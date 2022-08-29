نادين الراسي عن جورج: أخي لم يمُت، أخي قُتل

رسالة مؤلمة وجهتها نادين الراسي عبر ET بالعربي حول شقيقها جورج الراسي و الأسباب التي أودت بحياته.

وفي التفاصيل، التقى فريق البرنامج بنادين في عزاء شقيقها جورج الراسي والتي وجهت فيه الشكر لكل من وقف معها ودعمها معلقة “الله لا يكسركم قلب.. بس أنا خيّ ما مات.. خيّ قُتل على طريق مفروض وزير الأشغال لا يتركه من غير إضاءة مع وجود البلوك “.

وفي كلمة للجهات المعنية قالت : بتمنى من وزير الاشغال يطلع بس بالطرقات.. شبابنا بطّلو كتار.. عم يفلو.. مش مضرين ولادنا يموتوا على الطرقات..ان شاء الله تصلحوا الخطأ”.

وفي كلمة للجهات المعنية قالت : بتمنى من وزير الاشغال يطلع بس بالطرقات.. شبابنا بطّلو كتار.. عم يفلو.. مش مضرين ولادنا يموتوا على الطرقات..ان شاء الله تصلحوا الخطأ”.

وتحدثت قبلها عن الراحل وأنه كان مهتم بالسوشيال ميديا ويفرح بالتفاعل لتقول له : “يا جوجو.. ما كان لازم تروح لتصير viral بس ايه صرت viral لأن الناس بتحبك.. وياريت لو يعطيني رقبته 5 دقايق وشّما..”

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