نادين نجيم تستذكر يوم 4 آب: الله كتبلي عمر جديد

في الذكرة الثانية لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، استذكرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ذلك اليوم المشؤوم وما تعرضت له.

ذكرى مؤلمة! مهما مرقت السنين هيدا النهار رح يضل محفور بقلوبنا …ولاد تيتمت …نساء ترملت…شباب ماتوا…الله يرحم كل يلي راحوا والله يحمي يلي نجوا جواتي في امتنان وشكر ممزوجين بدموع وحزن لانه الله حمالي ولادي وساعدني وكتبلي عمر جديد تضل حدّن بس الغصّة بضلّ اكبر بكتير 🙏🏼😔 #٤_آب — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) August 4, 2022

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت نادين: “ذكرى مؤلمة! مهما مرقت السنين هيدا النهار رح يضل محفور بقلوبنا.. ولاد تيتمت.. نساء ترملت.. شباب ماتوا”.

وتابعت: “الله يرحم كل يلي راحوا والله يحمي يلي نجوا”، مضيفة: “جواتي في امتنان وشكر ممزوجين بدموع وحزن لانه الله حمالي ولادي وساعدني وكتبلي عمر جديد تضل حدّن، بس الغصّة بضلّ اكبر بكتير”.

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