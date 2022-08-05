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نادين نجيم تستذكر يوم 4 آب: الله كتبلي عمر جديد

3:17 م2022-08-05
نادين نجيم تستذكر يوم 4 آب: الله كتبلي عمر جديد
نادين نجيم تستذكر يوم 4 آب: الله كتبلي عمر جديد

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في الذكرة الثانية لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، استذكرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ذلك اليوم المشؤوم وما تعرضت له.

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت نادين: “ذكرى مؤلمة! مهما مرقت السنين هيدا النهار رح يضل محفور بقلوبنا.. ولاد تيتمت.. نساء ترملت.. شباب ماتوا”.

وتابعت: “الله يرحم كل يلي راحوا والله يحمي يلي نجوا”، مضيفة: “جواتي في امتنان وشكر ممزوجين بدموع وحزن لانه الله حمالي ولادي وساعدني وكتبلي عمر جديد تضل حدّن، بس الغصّة بضلّ اكبر بكتير”.

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3:17 م2022-08-05
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