نادين نجيم تعلن خطوبتها بعد تسريب فيديو خاص لها

فاجأت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الجمهور بكشفها لاول مرة عن خطيبها، وذلك في ردها على نشر فيديو لها مع شخص مجهول.

ونشرت نادين الفيديو المتداول على صفحتها الخاصة عبر انستغرام، ظهرت فيه وهي تحتضن شخص خلال حضورهما احدى الحفلات، واعلنت ان الشخص الذي يظهر معها هو خطيبها.

نادين نسيب نجيم تكشفت عن قصة حب جديدة

وقالت نادين في تعليقها على الفيديو:” يلي عم حاول يستهبل و يصور على اساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو : هيدا خطيبي و انا حرة بحياتي و ما حدا خصه و من هلىء بقلكم لعبوا غيرها و جربوا حظكم مرة اخرى . يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر و جلب اللايكات و التعليقات على حساب الناس. كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس و كرامات الناس ! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة و حتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هل الشي ما بيعني انكم تستغلوني لنية بشعة و بعدكم مفكرين انه بهل الطريقة بخسر ولادي ! و بتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لانه بالقانون و برا القانون انا امرأة مطلقة حرة و بحقلي عيش و حب و اتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم”.