نادين نجيم: مو قادرة أحتفل بعيد ميلادي.. قلبي وراسي مع الناس بسوريا وتركيا

احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم منذ أيام قليلة بعيد ميلادها، حيث عمد حبيبها الى طلب الزواج منها في هذه المناسبة.

نادين نجيم إلى القفص الذهبي (فيديو)

وانهالت تعليقات المتابعين المهنئة لـ نادين على هذه الخطوة، متمنين لها حياة سعيدة برفقة من تحب.

وبعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وأدى الى وقوع عدد من الضحايا، كتبت نادين نسيب نجيم في تغريدة على حسابها عبر تويتر: “شكراً على المعايدة بس ما قادرة احتفل ولا قادرة فكر بعيدي اليوم”، مضيفة: “قلبي وراسي مع الناس بسوريا وتركيا، ما عم فيي فكر بشي غير فين وعم صللي من قلبي الله يكون معهم ويساعدهم ويخلصهم، وهل كارثة ما تنعاد بإذن الله.. يا رب لطفك ورحمتك”.