نادي أبو ظبي يسعى لنيل لقب بطولة غرب آسيا للسيدات

عمان – الغد – يهدف نادي أبو ظبي الرياضي لتمثيل كرة القدم الإماراتية خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا الأولى لأندية السيدات والتي تنطلق ٣ تشرين الأول أكتوبر المقبل وتستمر لغاية ١١ منه.

وتؤكد مديرة فريق نادي أبو ظبي ندى الهاشمي أن الهدف يتمثل ببذل الجهد الكامل لتمثيل المرة الإماراتية بأفضل صورة، وسط هذه المشاركة التي تشهد كذلك تواجد فرق نجوم الرياضة اللبناني، الرفاع البحريني، أرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني وشباب الأردن.

وبدأ النادي تحضيراته عبر برنامج فنّي وإداري متكامل لتجهيز الفريق من خلال التدريبات والمعسكرات الداخلية والمباريات الودية التي خاضها طيلة الفترة الماضية لإعداد اللاعبات والوصول بهن لأعلى درجات الجاهزية.

وتشدد الهاشمي أن بطولة الأندية ستقدّم الكثير لأندية المنطقة من خلال رفع مستوى المنافسة على الصعيد المحلي لتحقيق اللقب ومن ثم التمثيل الخارجي.

وتضيف: أنديتنا تحتاج لمثل هكذا مسابقات لاستمرار احتكاكها مع المدارس المختلفة ولزيادة الحدة التنافسية بين الفرق.

وتشير الهاشمي إلى أن بطولة أندية غرب آسيا ستعود بفائدة فنية ومعنوية للفرق المشاركة فضلاً عن أنها تعتبر دلالة على تطور الكرة النسوية في المنطقة كما أنها تشجع فكرة تنظيم بطولات لأندية الفئات العمرية في الكرة النسائية إلى جانب ذلك.

وترى رئيسة بعثة النادي إلى العقبة في الأردن أن جميع الفرق المشاركة مستعدة لتحقيق اللقب مؤكدةً أنه حق مشروع للظفر في اللقب الأول.

أما عن تطلعات النادي في البطولة تقول “نحن في دولة الإمارات مطالبون دائماً بتحقيق المركز الأول وهذه أهدافنا ولا نرضى سوى بالمركز الأول”.