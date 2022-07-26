نادي الاتحاد السعودي يعلن ضم المصري طارق حامد – (فيديو)

جدة – أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع لاعب وسط منتخب مصر طارق حامد قادما من نادي الزمالك.

وأعلن النادي السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر مرفقة بصورة لحامد “أعجوبة مصرية جديدة في الاتحاد”، مضيفاً “المحارب الفرعوني بقى نمر”.

ويُعدّ حامد (33 عاماً و49 مباراة دولية) من ابرز لاعبي الزمالك وقد حمل ألوانه بين 2014 و2022، أحرز خلالها لقب الدوري مرتين والكأس خمس مرات وكأس الكونفدرالية مرّة.

أعجوبة مصرية جديدة في الاتحاد 🤩 pic.twitter.com/mNOMaXwltX — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022

وقال لاعب الارتكاز، المولود في المنصورة والذي حمل ألوان سموحة بين 2010 و2014 بعد ان استهل مسيرته في طلائع الجيش، في شريط فيديو بثه نادي الاتحاد: شرف كبير لي أن العب في نادي اتحاد جدة. أنا شخص محظوظ جداً، لأني كنت ألعب في أكبر ناد في افريقيا، الزمالك المصري، مع أعظم وأوفى جمهور والآن أنا لاعب في اتحاد جدة، أكبر ناد في آسيا، مع اعظم واوفى جمهور. خرجت من ناد كبير وذهبت لناد كبير.

في المقابل قال رئيس الاتحاد أنمار الحائلي في حسابه على تويتر حول حامد: اليوم انضم لنا في كتيبة النمور الكابتن طارق حامد، لاعب برتبة محارب وهي الجينات التي عُرف بها الاتحاد منذ قديم الأزل.

وانضم حامد لمواطنه قلب الدفاع المخضرم أحمد حجازي لاعب الاتحاد.

وكان نادي الاتحاد على وشك انتزاع لقب الدوري من الهلال، قبل أن ينجح الأخير بخطف اللقب في المراحل الأخيرة.

في المقابل يحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري حالياً بفارق 4 نقاط عن بيراميدز بعد 26 مباراة، فيما يحتل غريمه الأهلي المركز الثالث بفارق تسع نقاط لكنه لعب مباراتين اقل. -(وكالات)