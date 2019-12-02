نادي الاستقلال يحتفي بفريقه النسوي ويقدم أبو الليل مديرا فنيا

عمان – الغد – رعى علي العمايرة الرئيس الجديد لنادي الاستقلال الحفل التكريمي الذي اقامته إدارة النادي على شرف فريقها النسوي لكرة القدم بمناسبة ختام الموسم وتقديم المدير الفني الجديد المدرب الوطني هاني أبو الليل.

وبحسب الزميلة د. منال بزادوغ رئيسة اللجنة الإعلامية الناطق الإعلامي لنادي الاستقلال فإن إدارة النادي أقامت هذا الحفل ليشكل حافزا لأسرة الفريق النسوي لمباشرة الاستعدادات تأهبا لمشاركة جادة ومثالية بالموسم القادم، مؤكدة ثقة مجلس الإدارة واللجنة الرياضية التي يرأسها محمد أديب الدسوقي بقدرات وخبرات المدرب الوطني هاني أبو الليل، وكذلك الثقة بقدرة اللاعبات على تقديم موسم يليق بإنجازات نادي الاستقلال بعالم كرة القدم النسوية.

وتناوب رئيس النادي على العمايرة ونائبه حاكم الخريشا وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على تكريم اللاعبات اللواتي قدمن شكرهن لمبادرة إدارة النادي.