نادي البقعة يطالب اتحاد الكرة توحيد مواعيد المباريات بدوري الدرجة الأولى

عمان – الغد – طالب نادي البقعة اتحاد كرة القدم، توحيد مواعيد مباريات الأسبوع الثاني عشر وقبل الأخير بدوري الدرجة الأولى، في ظل التقارب النقطي بين الأندية التي تتنافس للصعود إلى مصاف أندية المحترفين.

وطلب نادي البقعة إقامة مباريات يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس بنفس التوقيت. وقال مدرب الفريق ابراهيم حلمي لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن إدارة النادي خاطبت اتحاد الكرة رسميا لطلب توحيد مواعيد المباريات توخيا للعدالة. واضاف ان هناك العديد من الفرق المتقاربة في الرصيد النقطي، تتنافس على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين، وهذا يتطلب إقامة المباريات المهمة بنفس التوقيت. ويلتقي يوم غد فريق كفرسوم مع البقعة على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، والسرحان مع الجليل على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، وذات راس مع اتحاد الرمثا على ملعب الأمير فيصل بالكرك.

وتختتم الجولة الخميس، حيث يواجه دار الدواء نظيره العربي على ستاد الأمير محمد، والطرة مع بلعما على ملعب الأمير هاشم.

ويتصدر ذات راس وبلعما ترتيب الفرق بـ 22 نقطة، ثم البقعة 21، الطرة والجليل 20، مغير السرحان وكفرسوم 17، اتحاد الرمثا ودار الدواء 14، السرحان 13، اليرموك 12، العربي 10، الكرمل 4، ومنشية بني حسن بالمركز الأخير بنقطة واحدة.