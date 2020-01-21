نادي التنس يشارك في بطولتي الرواد في مصر والبحرين

عمان – الغد – يغادر وفد نادي التنس الاردني غداً الى مصر – مدينة الاقصر للمشاركة في بطولة الرواد التي يشارك بها لاعبون عرب واجانب خلال الفترة من 24- 26 الشهر الحالي.

ويترأس الوفد المهندس أحمد القدومي رئيس النادي ويضم نائب الرئيس المهندس خليل فضة وأحمد العبادي والدكتور شاهر العتوم ومحمد الحديدي وسلام صالح وخضر فضة وزينة فضة ونادية الزبن

كما يشارك نادي التنس الأردني في بطولة الرواد التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس في البحرين – المنامة بالتعاون مع الرابطة العربية لرواد التنس.خلال الفترة من ١-٦ نيسان القادم.

وحسب امين عام الرابطة ورئيس نادي التنس الاردني الذي سيرأس الوفد الاردني، فقد باشر أعضاء النادي التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني لموقع الاتحاد الدولي للتنس.

وأوضح حمدي عبد الجواد مدير نادي التنس البحريني ومدير البطولة، بان الاستعدادات تسير على قدم وساق لاستقبال الضيوف واللاعبين العرب والأجانب والذين يتوقع ان يزيد عددهم عن المائتي لاعب ولاعبة، ويتطلعحمدي الى مشاركة فاعلة ومميزة من اللاعبين واللاعبات الأردنيين، وتعد هذه البطولة الأولى التي ينظمها الاتحاد الدولي بالتعاون مع الرابطة العربية لرواد التنس.

هذا وقد حضر رئيس لجنة رواد دالتنس في الاتحاد الدولي مات بايفورد بطولة مسقط بداية الشهرالحالي

الذي أبدى اعجابه عن تنظيم وإدارة بطولة مسقط بكل مهنية وحرفية.