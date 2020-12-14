نادي الجزيرة يعاني من ديون متراكمة تصل إلى مليون دينار

عمان – قدر نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الجزيرة محمود الكيلاني الديون المتراكمة على النادي بنحو مليون دينار.

وقال الكيلاني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين إن اللجنة المكلفة من وزارة الشباب تسعى جاهدة لإعادة الأمور إلى نصابها بما فيها تراكم الديون.

واضاف أن النادي سدد نحو 280 ألف من الديون، وهناك ذمم مالية لمدربين ولاعبين تصل تقريبا إلى 200 ألف دينار، إلى جانب بعض الشيكات المرتجعة، مبينا أن الديون المتراكمة تسبب إرباك العمل.

وأوضح الكيلاني أن الإدارة تسعى رغم شح الإمكانيات لتأمين جزء من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم على مواصلة البحث عن لقب الدوري.