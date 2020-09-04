نادي الجواد العربي يوسع رقعة نشاطاته رغم قيود “كورونا”

يوسف نصار

عمان- نجحت إدارة نادي الجواد العربي (أبرز أندية الفروسية في المملكة)، وفي ظرف زمني ضيق، في توسيع رقعة نشاطات النادي، وفي ظل التزام شديد ببنود البرتوكول الصحي المعتمد من قبل اللجنة الأولمبية الأردنية، للوقاية من تفشي وباء كورونا.

ورغم القيود الصارمة التي فرضها فيروس كورونا على واقع الحركة الرياضية المحلية، التي فرضت على اللجنة الأولمبية الأردنية، تجميد النشاطات الرياضية المحلية على فترات متقاربة، إلا أن نادي الجواد لم يكتف بإعادة برمجة نشاطاته الإدارية والفنية، بل وحقق نقلة نوعية على صعيد توسيع رقعة نشاطاته، من خلال اتفاقية التعاون والشراكة التي وقعها النادي مع شركة “آيلة”، التي تهدف إلى إعادة نشر رياضة الفروسية وركوب الخيل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعد فترة من الانقطاع، وعقد دورات تدريبية، ومنح الهواة والمحترفين وكذلك السياح تجربة استثنائية للتمتع برياضة الفروسية وركوب الخيول في “أيلة”، التي تمتد طوال العام استثمارا لتميز الأجواء في العقبة.

الفرسان يتأهبون للجولة السادسة

وفي سياق آخر، يتأهب فرسان المملكة ونادي الجواد، إلى خوض منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري نادي الجواد العربي للعام الحالي، التي ينظمها النادي على ميدانه الرئيسي بإشراف اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحاد الملكي الأردني للفروسية، وبمشاركة عدد كبير من الفرسان يمثلون أندية ومراكز: صهيل الخيل وفورست هيل وإسطبلات الكيالي والصيفي والعريان، إضافة إلى نادي الجواد.

وتشرف على إدارة البطولة، لجنة برئاسة أحمد قريشة رئيس مجلس إدارة القوة للفروسية، وعضوية كل من خضر القصير مدير عام الجواد العربي “مدير البطولة”، والحكام الدوليين علي الدليمي ومحمد محمود مصممي المسلك، والحكام الدوليين معن الحديد، نادر الحموري، صهيب أبو حماد، وطبيب البطولة د.إبراهيم الهراس.

وتتألف البطولة من عشر جولات، وتهدف إلى رفع مستوى فرسان الأردن كافة، والفرسان العرب والأجانب المقيمين في المملكة، ويخوض الفرسان المشاركون المنافسات ضمن فئات: 90 سم، 100 سم، 110 سم، 120-125 سم، 130-135 سم، 140-145 سم.

ومن أبرز تعليمات البطولة، يسمح للجواد المشاركة ضمن فئتين مع الفارس أو فارس مختلف، ويسمح للجواد بخوض المنافسة مرتين ضمن الفئة نفسها ومع فارس مختلف.

ويتوجب على جميع الفرسان المشاركين في البطولة، الاطلاع والتقيد بجميع شروط وتعليمات اتحاد الفروسية الملكي الأردني لمزاولة المنافسة في البطولات الوطنية للفروسية.

وتتبع في البطولة، سياسة الاتحاد الدولي للفروسية لتعزيز سلامة المنافسة في ظل جائحة “كوفيد 19″، وتواصل العمل على تقييم المخاطر من قبل المنظمين، ومراقبة تطور الوباء محليا وعالميا، وتقييم دائم للوضع العام إن اقتضى الأمر.

وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة، على الفرسان الالتزام بالقوانين والإرشادات الصحية في جميع الأوقات، وتم تعيين لجنة مراقبة ولجنة متخصصة للسيطرة على السلامة العامة، وتم اعتماد خطة شاملة للاستجابة إلى حالات الطوارئ، واعتماد تدابير التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء النادي، ولا يسمح للجمهور بحضور المنافسات، وعلى الفارس المشارك الحضور إلى البطولة بمفرده، ولا يمكن أن يرافقه أحد باستثناء الفرسان تحت سن 18، حيث يسمح للفارس بمرافق واحد فقط.

الشقيقان المومني

ينضمان إلى “الجواد”

كشف مدير نادي الجواد العربي خضر القصير، النقاب عن انضمام كل من الفارس محمد المومني وشقيقته الفارسة ليان المومني إلى أسرة نادي الجواد؛ حيث سبق للفارسين أن مثلا العديد من مراكز وأندية الفروسية في مختلف البطولات المحلية.

يذكر أن الفارسين محمد وليان المومني من الفرسان المميزين في رياضة فروسية القفز، وحققا العديد من الإنجازات سواء على مستوى بطولات الفروسية المحلية، أو من خلال مشاركتهما ضمن صفوف المنتخب الوطني في البطولات الخارجية.

ويشكل انضمام الفارسين المومني إلى نادي الجواد العربي، إضافة نوعية إلى فريق الفروسية في النادي.