نادي الجواد يستعد للجولة السابعة من كأس التحدي

عمان – الغد – يواصل نادي الجواد العربي، تحضيراته لإقامة الجولة السابعة من كأس دوري نادي الجواد العربي للتحدي بفروسية القفز عن الحواجز، للعام الحالي 2019، والتي تجري منافساتها على الميدان الخارجي في النادي يوم الجمعة المقبل.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة، والتي تتألف من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، دعوات المشاركة إلى أندية ومراكز الفروسية، حيث تعد البطولة إستعدادية لبطولة “السعد” الدولية التي تقام يومي 12، 13 أيلول (سبتمبر) الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي والاتحاد الملكي الأردني للفروسية.

ويدير منافسات الجولة السابعة، الحكام خضر القصير مدير البطولة، ومعن الحديد، نادر الحموري، صهيب أبو حماد وآية أبو بكر، وتقرر أن يغلق باب التسجيل للمشاركة في الجولة عند الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس المقبل، والفئات المعتمدة في البطولة هي فئات: 80 سم، 90 سم، 100 سم، 110 سم، 120-125 سم، 130-135 سم.

وتتألف البطولة من عشر جولات، ويسعى من خلال نادي الجواد العربي، الى رفع مستوى كافة فرسان الأردن والفرسان العرب والأجانب المقيمين في المملكة.

ومن أبرز الفرسان المتوقع مشاركتهم في البطولة كل من: فلاح حسون، عمر حسون، رامي شاهين، محمد أبو حمور، علي أبو حمور، يوسف البكري، عبدالله الحوراني، بشر كيالي، ستيفن يعقوب وجود الدباس.

مدير البطولة خضر القصير، أشار إلى أن الشروط العامة للمشاركة، تسمح للفارس المشاركة بأي عدد من الخيول، ويسمح للجواد المشاركة على فئتين مع نفس الفارس أو فارس مختلف، والمشاركة مرتين على نفس الفئة مع فارس مختلف، والفارس الحاصل على أكثر تتويج بالمركز الأول فقط ضمن الفئة الواحدة خلال جولات الدوري ولجميع الفئات، يتم تتويجه بكأس دوري نادي الجواد العربي في نهاية الجولة الختامية.