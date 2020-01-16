نادي الجواد يفتتح موسم “فروسية القفز” اليوم

عمان- الغد- تنطلق عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، على ميدان صالة الأبطال في نادي الجواد العربي، فعاليات الجولة الأولى من بطولة فروسية القفز عن الحواجز، وذلك في افتتاح الموسم الجديد “2020” للفروسية بنادي الجواد العربي.

وأكد المدير العام لنادي الجواد العربي والناطق الإعلامي خضر القصير، أن النادي أنجز كافة الاستعدادات لإنجاح البطولة، حيث تم تجهيز الصالة لاستقبال الفرسان وجمهور الفروسية ضمن نشاطات الموسم الشتوي.

وإشار القصير، إلى أنه تم تحديد جوائز البطولة؛ حيث سيخوض الفرسان المشاركون منافسات البطولة الأولى ضمن فئات: 60 سم، 80-90 سم، 100 سم، 110 سم ،120سم، مبينا أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة، قد وضعت شروطا وتعليمات المشاركة.

وتشرف على إدارة فعاليات البطولة، لجنة برئاسة خضر القصير “مدير البطولة”، والحكام الدوليون: معن الحديد، نادر الحموري وصهيب أبو حماد.

ومن أبرز الفرسان المنتظر مشاركتهم في جولة اليوم، كل من: الكابتن هاني بشارات، عدي أبو حمدان، هاشم زغلول، رامي شاهين، رعد ناصر، كريم النابلسي، فارس العبادي، سارة الطاهر، نور علام، يزن العريان، فهد الحسن وإيمان الداغستاني.