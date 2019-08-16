نادي الجواد يقيم بطولة “السعد” الدولية لفروسية القفز

عمان – الغد – حدد نادي الجواد العربي، الفترة ما بين 12-14 أيلول (سبتمبر) المقبل، موعدا لإقامة بطولة “السعد” الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، والتي تجري منافساتها على ميدان النادي بإشراف الاتحادين الأردني والدولي للفروسية.

وتحضيرا لخوض منافسات البطولة، يخضع فرسان نادي الجواد وأندية ومراكز الفروسية في المملكة، الى معسكرات وبطولات تدريبية، تهدف الى تجهيز الفرسان من الجنسين فنيا ومعنويا للبطولة الدولية المقبلة.

كأس دوري الجواد العربي/ الجولة الخامسة

تقاسم الفرسان عمر حسون ورامي شاهين ويزن العريان، القاب فئات الكبار للجولة الخامسة من بطولة كأس نادي الجواد العربي للتحدي، التي أقيمت تتمت على ميدان النادي بمشاركة ما يزيد عن 85 فارسا وفارسة، وكان الفرسان طارق خريسات وهمام عليان وبشر شيخ الأرض توجوا بألقاب الفئات الأدنى.

وتناوب على تتويج الفرسان الفائزين، اعضاء مجلس إدارة النادي وكبار الحضور ومدير عام نادي الجواد العربي خضر القصير، وأدار منافساتها الحكام معن الحديد ونادر الحموري وصهيب أبو حماد ود.إبراهيم الهراس.

النتائج الفنية

– فئة 130-135 سم، الأول: عمر حسون على الجواد (نيكوتين) بزمن 58: 35 ث، الثاني: رامي شاهين (اكسراشاكو) وعليه أربعة أخطاء وبزمن 69: 33 ث، الثالث: عبدالله العبداللات (شيكاغو) وعليه أربعة أخطاء وبزمن 29: 44 ث، الرابع: بسام صالح (فرايا) وعليه ثمانية أخطاء وبزمن 71: 60 ث.

– فئة 120-125 سم، الأول: رامي شاهين على الجواد (دماسكوس) بزمن 65: 39 ث، الثاني: محمد المومني (بريسلي) بزمن 96: 40 ث، الثالث: فلاح حسون (اليانا) بزمن 20: 45 ث، الرابع: عمر حسون (اتين) وعليه أربعة أخطاء وبزمن 02: 41 ث، الخامس: علي أبو حمور (كارولس) وعليه أربعة أخطاء وبزمن 99: 43 ث، السادس: يوسف البكري (كوندي زد) وعليه ثمانية أخطاء وبزمن 58: 57 ث.

– فئة 110 سم، الأول: يزن العريان على الجواد (لافلي) بزمن 50: 76 ث، الثاني: سند الحسن (جادفاذر) بزمن 53: 76 ث، الثالث: ليان المومني (ميلودي) بزمن 03: 77 ث، الرابع: عمر حسون (جوبلير) بزمن 79: 78 ث، الخامس: عمر حسون (كوراكونتا) بزمن 30: 79 ث، السادس: سند كرادشة (لووك) بزمن 17: 80 ث، السابع: فارس النابلسي (تورغوت) بزمن 17: 80 ث، الثامن: رامي الزيني (اوتم) بزمن 85: 95 ث، التاسع: قاسم سامي (نتلي روز) بزمن 81: 75 ث، العاشر: نهاية عوض الله (بيرزان) بزمن 55: 82 ث.