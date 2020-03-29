نادي الحسين إربد يشيد بـ”هبة” أندية المحترفين للاطمئنان على المحافظة

خالد الخطاطبة

عمان- أشاد نادي الحسين إربد بما أسماه “هبة” أندية المحترفين لكرة القدم، للاطمئنان على محافظة إربد وأهلها، بعد عزلها بقرار حكومي يهدف إلى حماية أهلها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وثمن النادي هذا الحرص الذي عكس تعاضد وتماسك المجتمع الأردني الذي يظهر معدنه في أوقات الشدة والأزمات، معتبرا أن هذه التصرفات ليست بغريبة عن الشعب الأردني المعطاء والمتماسك.

وأشار نائب رئيس نادي الحسين إربد المحامي غيث المعاني، إلى أن أندية المحترفين وعقب اصدار قرار حكومي بعزل محافظة إربد، بادرت للاتصال مع نادي الحسين إربد للاطمئنان على أهلها في هذه الظروف الصعبة، مؤكدين استعدادهم لتقديم أي مساعدة في حال احتاج أهل هذه المحافظة العريقة الذين يمتازون بالشهامة والنخوة.

ولفت المعاني إلى أن نادي الحسين إربد سعيد بهذه الفزعة الأردنية القادمة من أندية المحترفين لكرة القدم، والتي تعكس دور الرياضة المهم في جميع المجالات.

واشار المعاني إلى أن نادي الحسين إربد وجه الشكر والتقدير لهذه الأندية، مؤكدا لها أن أهالي محافظة إربد، باتوا أكثر ثقة وادراكا لهذه الخطوة التي تهدف إلى الحفاظ على صحتهم، من خلال منع انتشار هذا الوباء المستجد الذي يحتاج فقط إلى الوعي لمكافحته.

وطمأن المعاني الأندية التي بادرت للاتصال مع نادي الحسين إربد، على أوضاع المحافظة وأهلها، الذين يدركون جيدا أهمية هذه المرحلة وضرورة الالتزام، لافتا إلى أن المواطنين حريصون على مصلحة وطنهم وشعبهم، ومستعدون لفداء هذا الوطن الغالي بالمهج والأرواح.

وفيما يتعلق بالأندية التي حرصت على التواصل مع الحسين إربد خلال الفترة الماضية، للاطمئنان على أوضاع المحافظة، اشار المعاني إلى أن الغالبية الساحقة من الأندية حرصت على الاتصال مع النادي والسؤال عن أوضاعه وأوضاع أهل المحافظة، موجها الشكر والتقدير لهم جميعا، خاصة رئيس نادي السلط خالد عربيات الذي كان الأكثر اتصالا وإطمئنانا وحرصا على التواصل مع الحسين إربد.

وكشف نائب رئيس نادي الحسين إربد غيث المعاني أن المواطنين في المحافظة، باتوا أكثر تفاؤلا بقدرة الأردن على تجاوز هذه الأزمة، لافتا إلى أن هذا التفاؤل انعكس على سلوكهم وتحركاتهم خلال اليومين الماضيين، حيث الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وهذا ما تؤكدة حركة التسوق في مختلف مناطق المحافظة.

وعن الأنشطة الرياضية في النادي، أشار المعاني إلى أن جميع الانشطة الرياضية وغير الرياضية مجمدة حاليا في النادي، ولكن الإدارة والجهاز الفني لفريق كرة القدم، على تواصل كامل مع اللاعبين للحفاظ على تطبيق البرنامج التدريبي الذي وزع عليهم، لمواصلة التدريبات الرياضية في المنزل، مؤكدا ثقته باللاعبين والتزامهم في هذه التدريبات.