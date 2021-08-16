نادي الحسين يتجه لتأجيل موعد انتخاباته

عمان-الغد- يتجه نادي الحسين إربد، لتأجيل انتخابات مجلس إدارة جديدة، وذلك بناء على طلب عدد من اعضاء الهيئة العامة.

وأكد أمين سر النادي حسين شهابات، أن الانتخابات المقررة يوم 17 الشهر المقبل، في طريقها للتأجيل، بناء على رغبة الكثيرين من انباء النادي، بانتظار اتخاذ القرار الرسمي بذلك.

واضاف: نحن كلجنة مؤقتة، نسعى لترتيب شؤون النادي، قبل الرحيل عنه،واتاحة المجال أمام الإدارة الجديدة المنتخبه، لمواصلة العمل لما فيه مصلحة النادي.