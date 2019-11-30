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نادي الرمثا يعين الترك مديرا فنيا لفريق الكرة

منذ 27 دقيقة

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عمان – قررت إدارة نادي الرمثا تعيين المدرب الوطني عيسى الترك مديراً فنياً لفريق كرة القدم.
وجاء تعيين الترك، اليوم السبت، بعد جلسة مفاوضات إيجابية انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل.
كما قرر نادي الرمثا تعيين عبدالكريم الشدفان مدرباً عاماً، وأسامة الوحش مدرباً مساعداً، وعمر الكسواني مدرباً الحراس المرمى.
وأعلن نادي الرمثا رسميا تعيين الجهاز الفني بقيادة الترك بانتظار مباشرة التدريبات خلال اليومين المقبلين استعدادا لمنافسات أندية المحترفين في الموسم المقبل.-(بترا)

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