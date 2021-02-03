نادي السلط يتعاقد مع المدرب ابو هشهش

عمان – تعاقد نادي السلط مع المدرب شادي ابو هشهش واللاعب محمد الرازم، لتعزيز صفوف فريق كرة القدم استعدادا للبطولات المحلية والآسيوية.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي السلط الأربعاء، انضمام ابو هشهش والرازم لصفوف الفريق الذي يستعد للمشاركة في منافسات البطولات المحلية والآسيوية، حيث يشارك فريق السلط لأول مرة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وانضم المدرب ابو هشهش ليعمل مدربا مساعدا إلى جانب المدير الفني جمال ابو عابد والمدرب العام ماهر ابو هنطش. كما وقع اللاعب الرازم على كشوفات فريق السلط قادما من نادي شباب الأردن.