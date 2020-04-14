نادي السلط يتوجه لصرف جزء من مستحقات لاعبي فريق الكرة

محمد عمّار

عمان – بحث أعضاء مجلس إدارة نادي السلط موضوع فريق كرة القدم بالنادي، والطرق الكفيلة بتأمين جزء من المبالغ المالية لمصلحة لاعبي الفريق، خلال فترة توقف الدوري بسبب جائحة كورونا.

وبحسب المنسق الإعلامي للنادي رائد التكروري، فإنه قام بالتنسيق مع أمين سر النادي مهند الجزازي، لتوفير سيولة مالية للاعبي الفريق، استعدادا لشهر رمضان الفضيل، وأكد الجزازي ان أعضاء مجلس الإدارة قاموا بالتنسيق فيما بينهم لضمان توفير مبلغ مالي، ليتم توزيعه على لاعبي الفريق خلال اليومين المقبلين، على الرغم من عدم توفر دعم من اتحاد كرة القدم، بيد أن اعضاء مجلس الادارة عملوا على السعي لتوفير السيولة المالية لضمان وصولها الى اللاعبين، خصوصا وان اللاعبين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 3 أشهر، وهذا الاجراء سيخفف من معاناة اللاعبين في ظل التوقف الاضطراري لمباريات الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا انه متواصل مع محترفيه بشكل يومي، وذلك لضمان مسيرة الحياة لديهم، حيث تم تأمينهم بالمواد التموينية الى جانب بعض المتطلبات الشخصية خلال فترة الحظر.

وعن خطاب اتحاد كرة القدم بشأن التوصل الى اتفاق مع اللاعبين بخصوص العقود، أكد التكروري ان رؤساء الأندية سيعقدون اجتماعات سريعة من خلال الاتصال المرئي في اليومين المقبلين على أبعد تقدير، وذلك لايجاد صيغة توافقية موحدة، حيث سيتم العمل على تطبيق كافة مخرجات اجتماع رؤساء الأندية على كافة اللاعبين، وتوحيد هذا القرار، ليكون مرجعيا في كافة التفاصيل المتعلقة باللاعبين ولكافة الأندية على حد سواء.

وأضاف التكروي ان مجلس الإدارة سيتداعى الى اجتماع عاجل عن بعد مع الجهاز الفني والإداري لوضع صيغة توافقية، بعد ان يقوم الجهاز الفني بالتنسيق المباشر مع اللاعبين، وذلك لوضع آلية محددة بين أطراف المعادلة، للوصول الى حل سريع لضمان حقوق اللاعبين والمدربين، وسيتم حال الانتهاء من هذا الأمر تزويد اتحاد الكرة بكل التفاصيل والاتفاقيات التي وصلت اليها ادارة النادي.

وجزم التكروري ان الاتفاق بين اطراف المعادلة سيكون حاضرا، مؤكدا أن ثمة اجماعا على الخروج من الازمة بأقل الاضرار للجميع، مع مراعاة الظروف المحيطة بالوطن وبالاتحاد وبالأندية واللاعبين.