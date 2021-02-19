نادي المدينة يستقطب نجم “كرة الطاولة” زياد عزيز

بلال الغلاييني

عمان – انضم نجم المنتخب الوطني بكرة الطاولة زياد عزيز إلى صفوف فريق نادي مدينة الحسين للشباب ليشاركه في البطولات المحلية؛ حيث يعد تواجد عزيز مع الفريق مكسبا كبيرا يدعم صفوف الفريق في مشاركاته المقبلة، والتي يسعى من خلالها نادي مدينة الحسين للشباب إلى العودة القوية وتحقيق النتائج المميزة.

وجاء انضمام عزيز إلى فريق المدينة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة النادي من خلال مدير عام المدينة بسام الخلايلة الذي بدأ بإعادة ترتيبات الفرق الرياضية من النواحي كافة، ووسط متابعة من مدير النشاطات الرياضية ماجد قطيشات.

وينتظر أن يظهر فريق كرة الطاولة بصورة مميزة في البطولات المقبلة بعد انضمام عزيز، والذي يشكل مع حسن الحوراني ثنائيا قويا يستطيع من خلاله فرض قوة الفريق وتحصيل النتائج الكبيرة، خصوصا وأن الإدارة وفرت متطلبات النجاح والتميز كافة لهذا الفريق، إضافة إلى أن الاهتمام ينصب أيضا على فرق الفئات العمرية لغايات تأسيس لاعبين لدعم فريق الرجال في المستقبل، مع منح فرق الفئات العمرية واللاعبين المشاركة في البطولات الفردية والجماعية كافة.

ويتميز نادي مدينة الحسين للشباب بتواجد الصالات والمعدات والتجهيزات كافة، علاوة على الرعاية والدعم الكبيرين من قبل أسرة المدينة؛ حيث تعد هذه المتطلبات من الأساسيات في تطوير الألعاب الرياضية.

ويذكر أن زياد عزيز حصل في السنوات الماضية على الكثير من الألقاب من أبرزها بطولة العرب للشباب، وبطولة غرب آسيا، وحصوله على لقب بطل المملكة، إضافة إلى مساهمته في تحقيق الفرق التي شارك معها في تحقيق الألقاب، والحال ينطبق على اللاعب حسن الحوراني الذي نال الكثير من الألقاب؛ حيث يعد لقب بطولة قبرص الدولية من أبرز إنجازاته، إلى جانب فوزه بلقب بطولة غرب آسيا، وفوزه في المراكز الأولى في بطولات المملكة لأكثر من مرة.