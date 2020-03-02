نادي المرأة الرياضي ينظم حفلًا وطنياً بمناسبة عيد ميلاد قائد

عمان – الغد – برعاية العين القاضية تغريد حكمت أقام نادي المرأة الرياضي الاجتماعي الثقافي حفلًا وطنياً بمناسبة عيد ميلاد قائد الوطن الملك عبدالله الثاني إبن الحسين بحضور أطفال وشباب جمعية البقعة لرعاية الأيتام.

وحول الحفل الوطني الكبير قالت العين تغريد حكمت:” إن يوم ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين هو يوم فخرٍ واعتزاز لكل أردني وأردنية، ويوم يعم فيه الفرح على الأسرة الأردنية جميعها، ويأتي عيده هذا العام بوقت يزداد فيه الأردنيون فخراً واعتزازاً بجلالته لحصوله هذا العام على جائزة رجل الدولة الباحث لعام 2019 من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديراً لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط، ومشيرة إلى ما حملته الأوراق النقاشية الملكية من المفاهيم والمضامين والقيم لتعزيز النهج الديمقراطي.

أما رئيسة نادي المرأة الاستاذ الدكتورة نهاد البطيخي تحدثت في كلمتها قائلة: “إننا في الأردن نستند إلى إرثٍ عربي هاشمي عريق، وتاريخ زاخر بالتضحيات والأنجازات، مؤكدة على اهتمام جلالته في قطاع المرأة وتعظيم دورها لتكون حاضرة في كل المجالات، وحرصه على أن يتمتع الأردن بأعلى مستويات التعليم في الشرق الأوسط”.

وتخلل الحفل معرضًا تاريخياً أشرف على أعداده وتنظيمه الدكتور بكر المجالي والأنسة خوله الزغلوان، والذي تناول تاريخ الهاشمين من عهد الشريف الحسين عهد النهضة، إلى عهد الملك عبدالله الأول المؤسس ومحقق استقلال المملكة الأردنية، مروراً بعهد الملك طلال صانع الدستور، وإبراز أهم المحطات التاريخية في عهد الحسين الباني، كما جاءت مضامين المعرض المصور تركز على مسيرة الملك عبدالله الثاني في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والانسانية والرياضية وتمكين الشباب، ودوره في دعم القدس والمقدسات.

كما تخلل الحفل العديد من الأغاني الوطنية التي قدمها أطفال وشباب جمعية البقعة الخيرية لرعاية الأيتام والتي حملت معاني الولاء والإنتماء والفرح بعيد ميلاد القائد، وفي ختام الحفل كرمت راعية الحفل الأطفال الأيتام ورئيس جمعية البقعة لرعاية الأيتام .