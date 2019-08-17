نادي بنيارول يقرر تكريم فورلان بعد اعتزاله كرة القدم

مونتفيديو – أعلن نادي بنيارول الأوروغوياني، أنه سيكرم دييغو فورلان، الذي أعلن اعتزاله اللعب في 6 آب (أغسطس) الحالي، على ملعب “كامبيون ديل سيجلو”، حسبما ذكر رئيس المؤسسة باريرا لوكالة الانباء الاسبانية.

وسيقام هذا التكريم يوم الأحد عندما يستضيف الفريق الأوروغوياني خوبينتود دي لاس بييدراس في مباراة محلية، حيث سيتلقى اللاعب السابق من النادي لوحة شرفية وقميصا يحمل رقم 10، الذي كان يرتديه بين صفوف بنيارول الذي توج معه بطلا للدوري المحلي.

وأبرز باريرا أن فورلان حين انضم للفريق في العام 2015 ، لم يأت للعب بل جاء ليصبح بطلا، مشيرا إلى أن “ارتداء قميص النادي هو حلم لأي مشجع لبنيارول وهو (فورلان) حقق هذا الحلم هنا ومنحنا، مع الجهاز الفني وباقي الفريق، بطولة الدوري للمرة الـ50”.

Diego Forlán será homenajeado por Peñarol tras su retiro del fútbol https://t.co/k71kEWkHDg pic.twitter.com/9zmXW7URVY — Radio Monte Carlo (@MonteCarlo930) August 16, 2019

كما ذكر رئيس النادي بأن اللاعب السابق الذي سجل أول هدف على أرض ملعب كامبيون ديل سيجلو، قال علنا إنه لم يقبل سوى درع منتخب أوروغواي وبنيارول.

وقبل اعتزاله، لعب فورلان لصالح العديد من الأندية طوال مسيرته، فإلى جانب بنيارول، لعب بين صفوف إندبنديينتي الأرجنتيني وإنترناسيونال البرازيلي وأتلتيكو مدريد وفياريال في إسبانيا بالإضافة إلى مانشستر يونايتد في إنجلترا وإنتر ميلان الإيطالي.

وتوج الدولي الأوروغوياني السابق بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال جنوب أفريقيا 2010 ، بالإضافة إلى جائزة هداف الدوري الإسباني (بيتشيتشي) في موسم 2008-2009 ، والحذاء الذهبي من اليويفا، في 2005.