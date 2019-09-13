نادي دي لاسال يكرم “طائرته” النسوية

عمان – الغد – أقام نادي دي لاسال الفرير، حفلا تكريميا لفريق الكرة الطائرة النسوي في النادي، وذلك برعاية مدير عام كلية دي لاسال الفرير ورئيس النادي غابي غزاوي، بمناسبة حصول فريق النادي على المركز الثاني في دوري السيدات للعام 2019، وهو الفائز بلقب دوري السيدات لموسم 2016-2017.

وبدأ الحفل بكلمة رئيس النادي غزاوي، الذي أكد إستمرارية النادي بدعم الرياضة النسوية بشكل عام، والكرة الطائرة بشكل خاص، مبينا سعي النادي للمشاركة في البطولة العربية في الشارقة، مثمنا دور مجلس إدارة النادي على اهتمامه بالكرة الطائرة.

وقالت اللاعبة جيانا العطار: “سعيدة بهذا الإنجاز، والشكر لإدارة النادي على إهتمامها بالفريق وحرصها على توفير كافة الإمكانات المطلوبة، ونشكر كل من ساهم في دعم الفريق ووقف خلفه لتحقيق الإنجاز”.

وتم خلال الحفل، تكريم عدد من الداعمين، ومدرب الفريق فواز زهران، وتوزيع الجوائز المالية على الجهاز الفني والتدريبي ولاعبات الفريق وهن: تالا فحماوي، ندين عكشة، جيانا العطار، رهف أبو الليل، غنى العساف، آية شنك، حور حمد، تمارا أبو غربية، سارة علي، منتهى الزعبي، نورما الداهش، رهف عدوي ورؤى سعيفان.

وكانت إدارة نادي دي لاسال، وافقت على المشاركة في البطولة العربية للأندية النسوية، التي ستقام في مدينة الشارقة خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وذكر المدرب فواز زهران، أنه سيتم تجميع الفريق خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، من أجل المباشرة في التدريبات، مبينا أن الفريق يدرس الاستعانة بلاعبتين من خارج النادي لمشاركته في البطولة.