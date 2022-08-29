نادي سيدات سلاح الجو الملكي يكرم الطلبة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة التابعين لتنمية الاجتماعية

نادي سيدات سلاح الجو الملكي يكرم الطلبة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية.

ضمن نشاطات وسلسلة فعاليات نادي سيدات سلاح الجو الملكي المستمرة، احتفل النادي يوم امس الاحد ، برعاية رئيسة هيئة نادي سيدات سلاح الجو الملكي السيدة ندى العزب الحياصات , وبحضور مساعد الامين العام لشؤون الرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور, بتكريم عدد من الطلبة التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية المتفوقين في إمتحان شهادة الثانوية العامة .

واستمع الحضور الى كلمة القاها مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور، ان مسؤولية رعاية الأطفال الايتام وتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لهم يعد من المحاور الاساسية في عمل الوزارة مؤكدا ان احتضان وزارة التنمية لحفل تكريم الناجحين في الثانوية العامة ” التوجيهي” المقام من قبل نادي سيدات سلاح الجو الملكي هو لفتة انسانية تجاه هذه الفئة من الاطفال ليشعروا بالسعادة والفرح بانجازاتهم كغيرهم من الاطفال الآخرين.

بدورها شكرت رئيسة هيئة نادي سيدات سلاح الجو الملكي عقيلة قائد سلاح الجو الملكي السيدة ندى العزب الحياصات وزارة التنمية على استضافتها ومنحها هذه الفرصة لتكريم هؤلاء الطلبة من أبناء الوطن العزيز الذين حققوا نجاحات في امتحان الثانوية العامة رغم الظروف الاجتماعية غير الاعتيادية التي عاشوا بها مؤكدة على بذل الجهود لمساعدتهم لمواصلة التميز والنجاح في مسيرتهم العلمية , واضافت بان هذا الانجاز يسجل للطلبة وللمؤسسات الراعية الذي عكس حجم العمل ومدى الاهتمام بتوفير البيئة الدراسية المناسبة والملائمة لهم .

من جانبهم ثمن مدراء مبرة الملك الحسين و مبرة ام الحسين وقرى الاطفال SOS ومثابة دار الإيمان لرعاية الايتام وجمعية رعاية اليتيم هذه اللفتة الانسانية الكريمة من نادي سيدات سلاح الجو الملكي , و وزارة التنمية الاجتماعية معربين عن شكرهم وامتنانهم على هذا التكريم الذي يعتبر حافزا لابنائنا الطلبة لمواصلة النجاح والتميز في مسيرتهم الاكاديمية .

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من عضوات نادي سيدات سلاح الجو الملكي و عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية , وزعت السيدة ندى العزب الحياصات الشهادات والجوائز التقديرية على عدد من الطلبة المتفوقين .

يذكر ان نادي سيدات سلاح الجو الملكي ،ينبثق من اطار المسؤولية المجتمعية ، منذ لحظة تأسيسه ١٩٨٦ .

وانطلاقآ من رسالته في دعم المجتمع المحلي ،تسعى رئيسة هيئة النادي عقيلة قائد سلاح الجو الملكي ندى العزب الحياصات، على ايجاد سبل التعاون بما يخدم الوطن والمواطنين، والتي تتمثل اليوم بمجموعة من الانشطة والفعاليات تندرج تحت مظلة مباردة “ايد بإيد”