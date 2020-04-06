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نادي طرابزون سبور التركي مهتم بالنجم التعمري

منذ 17 دقيقة

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عمان –  كشفت الصحافة التركية عن اهتمام نادي طرابزون سبور متصدر الدوري التركي حاليا بضم لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري الذي يحترف في فريق ابويل القبرصي.
وأشارت الصحف التركية الصادرة أمس الأحد، إلى أن طرابزون يبحث عن لاعب في مركز الجناح يمتاز بالسرعة والقوة والمهارة ما دفع النادي التركي لترشيح التعمري أملا في استقطابه بالفترة المقبلة.
وأشارت الصحافة التركية إلى أن طرابزون يرى في التعمري خيارا ممتازا للفريق الساعي للاحتفاظ بصدارة الدوري التي تتيح له المشاركة بدوري أبطال أوروبا . – (بترا)

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