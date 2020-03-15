نادي فالنسيا يسجل 5 حالات إصابة بكورونا

فالنسيا – أعلن نادي فالنسيا الأحد في بيان تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول، دون أن يكشف عن هوية أي منهم، رغم أن اللاعب الأرجنتيني إيزيكييل جاراي كان قد أعلن إصابته في وقت سابق اليوم.

Valencia CF: Valencia reports that it has five cases of coronavirus: Garay, one of them https://t.co/TCb30sDbzk pic.twitter.com/rcwo2qVLMx — Goals News (@Goalsncom) March 15, 2020

وذكر النادي في البيان أن “الجميع في منازلهم في حالة صحية جيدة وتحت اجراءات عزل. بناء على المعلومات التي سيتم الإبلاغ عنها في الساعات المقبلة، يعبر النادي عن دعمه للسلطات الصحية بحملة التوعية الاجتماعية لجميع السكان حتى يبقوا في منازلهم ويتبعون اجراءات النظافة والوقاية”.

وأبرز فالنسيا أيضا “ثقته في نظام الصحة وتوصيات وزارة الصحة لمن ظهرت عليهم أعراض عدوى طفيفة بكورونا المستجد ويبقون في العزل المنزلي. نثق في أنه بالتضامن وتحمل المسؤولية والتشجيع سننتصر على هذه الجائحة”.– (إفي)