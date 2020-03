نادي فالنسيا يسجل 5 حالات إصابة بكورونا

فالنسيا – أعلن نادي فالنسيا الأحد في بيان تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول، دون أن يكشف عن هوية أي منهم، رغم أن اللاعب الأرجنتيني إيزيكييل جاراي كان قد أعلن إصابته في وقت سابق اليوم.

Valencia CF: Valencia reports that it has five cases of coronavirus: Garay, one of them https://t.co/TCb30sDbzk pic.twitter.com/rcwo2qVLMx

