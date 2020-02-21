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نادي قلعة السلط يقيم سباقا للفروسية غدا

منذ ساعتين

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عمان – الغد – يبدأ نادي قلعة السلط للفروسية اعتبارا من يوم غد “السبت” نشاطاته لهذا العام، وذلك من خلال إقامة سباق الفروسية عند الساعة الثانية من بعد الظهر على مضمار النادي في منطقة الأغوار (غور كبد)، بجانب ميدان الرماية العسكري، والذي ينتظر أن يشهد مشاركة كبيرة من الفرسان، والذين اعتادوا على المشاركة في نشاطات النادي.
ويعتبر سباق الفروسية الذي اعتاد النادي اقامته على مدار العام ضمن جولات خاصة، من أبرز الفعاليات والنشاطات الي يقيمها النادي، وتحظى بحضور جماهيري كبير من محبي هذه الرياض، مثلما تحظى بإهتمام كبير من أسرة النادي.
وكانت الهيئة العامة للنادي، قد إلتقت مؤخرا في اجتماعها السنوي، وإستعرضت نشاطات النادي المنوعة، مثلما إنتخبت هيئة ادارية بالتزكية برئاسة عبدالحليم الحمود، وعبودي العوايشة نائبا للرئيس، وأحيا عربيات أمينا للسر، وأحمد وهبة أمينا للصندوق، وسند الحياري رئيسا للجنة الاجتماعية، والأعضاء سعود العواملة وإبراهيم قرقش وسلطان غنام وأمين عربيات وحازم حياري ويوسف حياري.

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