نادي مرج الحمام يقيم حفل افطاره الرمضاني الاول

عمان – الغد – اقامت اللجنه الاجتماعيه المنبثقة عن نادي مرج الحمام الرياضي حفل الإفطار الرمضاني الأول مساء السبت الماضي في حديقة مرج الحمام برعايه عطوفه السيد مشعل ابن هدايه متصرف لواء وادي السير، وحضور مدير تنميه لواء وادي السير السيدة دلال خليفات وعطوفة الدكتور مخلد المناصير رئيس اللجنه المحلية لمنطقه مرج الحمام.

وشارك في الافطار العديد من أبناء وبنات الوطن الذين يمثلون العديد من شرائح المجتمع ومن لهم الفضل في خدمه المجتمع المحلي، كما شهد الحفل مشاركة جمعيه الوادي الأخضر الخيريه وعدد من افراد نشامى أداره السير وموظفي أمانه عمان الكبرى.

ورحب رئيس النادي بالضيوف، مؤكداً على ضرورة تحقيق التكافل الاجتماعي بين ابناء الوطن، وان هذا الحفل انطلق من مبادرة أردن النخوة التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثانيابن الحسين وضمن احتفالات المملكة بعيد استقلال الثالث والسبعون.

بدوره أكد رئيس اللجنه الاجتماعيه لنادي مرج الحمام خلدون المناصبر ان حفل الإفطار السنوي الأول الذي نظمته اللجنة الاجتماعية لنادي مرج الحمام الرياضي.. هو باكورة أعمال نشاطات اللجنة التي تتطلع في أولى خطواتها للمزيد من العمل خلال الأيام القادمة، وتؤكد في تطلعاتها على عمق العلاقه وصله التراحم بين أبناء أردننا الحبيب.

وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل ورئيس النادي بتقديم الهدايا للأطفال ولعدد من أفراد شرطة السير،كما تم تقديم الهدايا العينيه والماديه لعدد من عمال الوطن موظفي أمانه عمان تقديرا لجهودهم خلال الشهر الفضيل، وتقديم الدروع وبطاقات الشكر للداعمين والمساهمين في انجاح هذا الحفل.