نادي مرسيليا يضع ملعبه ومقر تدريباته بتصرف السلطات الصحية

مرسيليا – وضع نادي مرسيليا الفرنسي ملعبه “فيلودروم” ومقر تدريباته بتصرف السلطات الصحية في فرنسا، في اطار خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد كما اعلن النادي المتوسطي السبت.

واصدر مرسيليا بيانا على موقعه الرسمي أشار فيه الى ان البنى التحتية التي يملكها تستطيع ايضا استضافة الجهاز المعالج، تخزين المواد او المواد الغذائية او حتى “تأمين الادوات اللازمة للافراد الذين يعانون”.

واضاف “ان الجهود المبذولة في اطر التضامن والوحدة اصبحت اكثر من ضرورية في الوقت الي تقترب فيه الايام العصيبة مع بلوغ وباء كوفيد-19 ذروته.

ونوه نادي مرسيليا بعاملي التمريض ووصفهم بانهم “ابطال كل يوم”.

ومنذ اسبوع، تتم اضاءة ملعب فيلودروم لتحية الجهاز التمريضي ويصدح نشيد انصار مرسيليا “الى السلاح، نحن من مرسيليا”. -(أ ف ب)