نادي معان يتحدى الصعوبات ويبدأ تحضيراته لمنافسات أندية المحترفين

عمان – الغد – بدأ فريق نادي معان لكرة القدم، تحضيراته واستعداداته للموسم الكروي الجديد 2021، رغم الصعوبات والتحديات الكثيرة التي تواجهه، ولاسيما على الصعيد المالي.

ونجح نادي معان في تأسيس فريق جديد لخوض منافسات بطولة درع الاتحاد التي تنطلق يوم غد الثلاثاء، كما نجح في تعيين جهاز فني جديد بقيادة المدرب ديان صالح.

وعانى الفريق بعد نهاية دوري المحترفين لكرة القدم في الموسم الماضي، من مغادرة جميع لاعبيه الذين انتهت عقودهم رسميا، ما استدعى البحث عن لاعبين جدد رغم صعوبة توفر المبالغ المالية اللازمة لذلك.

واوضح رئيس النادي ماجد الخوالدة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن النادي نجح في تشكيل فريق جديد يضم حوالي 17 لاعبا، اغلبهم من أندية الدرجة الاولى تم الاتفاق معهم، إلى جانب استقطاب 6 لاعبين جدد من مدينة معان.

وبين أن معان كان ينادي بتأجيل بطولة الدرع، بسبب عدم قدرة النادي على تشكيل فريق جديد بسبب الصعوبات المالية، ولكن اصرار الاتحاد على اقامتها في موعدها، دفعه للاستعجال في تشكيل فريق جديد ضمن الامكانات المالية المتوفرة، على أمل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد لاحقا، وقبل انطلاق منافسات دوري المحترفين.

بدوره، أكد المدير الفني ديان صالح، أن فريق معان بدأ تدريباته اعتبارا من الامس، بعد أن نجح في تجميع 17 لاعبا، سيشكلون نواة الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

وبين صالح أن بطولة الدرع تشكل بالنسبة لفريق معان فرصة للوقوف على مستويات اللاعبين، تمهيدا لتشكيل فريق قادر على خوض غمار دوري المحترفين الذي ينطلق خلال نيسان المقبل.

يشار إلى أن فريق معان شكل حالة فريدة في مصاف أندية المحترفين لكرة القدم، عندما رحل جميع اللاعبين عن الفريق بنهاية الموسم الماضي، بسبب انتهاء عقودهم رسميا، ما دفع الادارة للبحث عن اعادة تشكيل الفريق باقل التكاليف نتيجة شح الموادر المالية. – (بترا)