نادي معان يصرف رواتب لاعبي فريق الكرة

عمان – الغد – قامت ادارة نادي معان بتوزيع رواتب لاعبي الفريق عن شهر آذار (مارس) الماضي، حيث تم توزيع نسبة 50% من مستحقات اللاعبين، وقام موظفين من ادارة النادي باشراف المدير الفني للفريق عبدالله القططي بزيارة كافة اللاعبين في مكان سكنهم وتأمين نصف راوتبهم عن الفترة الماضية.

وتم تأمين كافة الرواتب للمدربين المساعدين في عمان، حيث تم توصيل كافة المبالغ المالية الى لاعبي الشمال محمد الشطناوي، سعد الروسان، قصي نمر، هشام الهزايمة، ياسر الرواشدة، خالد الصياحين عبدالله ابو زيتون ووليد الدرايسة، وتم تأمين المبالغ بواسطة مغلفات، حيث قام قصي نمر بايصال المغلفات الى اللاعبين.

من جهة اخرى، قررت ادارة النادي بتوصية من المدير الفني عبدالله القططي، بفسخ عقد محترفيه من مولدافيا بالتراضي، مهما آلت اليه قرارات الاتحاد بعودة نشاط الدوري او الغاءه، وتكمن المشكلة في آلية اعادة اللاعبين لبلادهم، حيث يؤكد القططي ان المحترفين لدينا وهما من ابناءنا، وسيتم التعامل معهما كابناء النادي، لحين فتح ابواب المطارات، ليتم اعادتهم الى بلادهم.

واكد القططي ان النهج الاحترافي لمجلس ادارة النادي ومن خلفهم الرئيس الفخري للنادي المهندس عمر المعاني، ورغم الظروف المالية القاهرة التي تمر بالوطن، إلا ان المعاني قام بتوفير انصاف الرواتب للاعبين، وذلك للوقوف معهم في ظل الظروف المحيطة، ليكون النادي هو الاكثر التزاما تجاه لاعبيه في المحنة التي ضربت الأرض.

وفي ذات السياق، يواصل الفريق تدريباته البيتية، من خلال الحصة التدريبية التي يشرف عليها مدرب اللياقة البدنية قيس معمر وعبر تقنية الاتصال (زووم)، وذلك في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، حيث سيعمل معمر لابقاء اللاعبين في جهوزية بدنية مناسبة في ظل التوقف الاضراري بسبب جائحة كورونا، الى جانب طقوس شهر رمضان المبارك، للمحافظة على الوزن المناسب.