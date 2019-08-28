نادي معان يقدم الجهاز الفني و 11 لاعباً في مؤتمر صحفي – فيديو

عمان – الغد – قدّم مجلس إدارة نادي معان، جهازه الفني والاداري والطبي، وعدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين سيمثلون الفريق في دوري المحترفين خلال الموسم الكروي الجديد.

وسمى مجلس ادارة نادي معان، السوري عماد خانكان مديراً فنياً ويُعاونه بدران الشقران، وعبدالله القططي مديراً للكرة، وزاهر شلار مدرباً للحراس والدكتور ماجد البنا معالجاً طبياً للفريق، بالاضافة إلى اللاعبين: محمد الشطناوي، ياسر الرواشدة، عصام مبيضين، أحمد ياسر، احمد أبو كبير، سعد الروسان، خلدون الخوالدة، فارس غطارشة، يزن عبدالعال، سند جعارة، محمود شوكت.

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