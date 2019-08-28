آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

نادي معان يقدم الجهاز الفني و 11 لاعباً في مؤتمر صحفي – فيديو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – قدّم مجلس إدارة نادي معان، جهازه الفني والاداري والطبي، وعدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين سيمثلون الفريق في دوري المحترفين خلال الموسم الكروي الجديد.

وسمى مجلس ادارة نادي معان، السوري عماد خانكان مديراً فنياً ويُعاونه بدران الشقران، وعبدالله القططي مديراً للكرة، وزاهر شلار مدرباً للحراس والدكتور ماجد البنا معالجاً طبياً للفريق، بالاضافة إلى اللاعبين: محمد الشطناوي، ياسر الرواشدة، عصام مبيضين، أحمد ياسر، احمد أبو كبير، سعد الروسان، خلدون الخوالدة، فارس غطارشة، يزن عبدالعال، سند جعارة، محمود شوكت.

المزيد من التفاصيل، في سياق التقرير التالي:

مقالات ذات صلة

رابطة اللاعبين الدوليين تدعو لمهرجان عائلي في منتزه الرابطة

منذ ساعتين

ليكرز يحقق بشأن مزاعم تعنيف كازنس لصديقته السابقة

منذ 3 ساعات

فان دايك يزاحم ميسي ورونالدو على عرش أفضل لاعب في أوروبا

منذ 3 ساعات

قطبا مدريد التهديد الأكبر لأبطال الدوريات قبل سحب قرعة “التشامبيونزليغ”

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock