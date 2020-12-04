ناد يرفض دعما ماليا لتواضع قيمته

عمان – الغد – كشف مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن النادي رفض “لمة” قام بها مجموعة من داعمي النادي، نجحوا في تجميع مبلغ 100 دينار.

وأكد مسؤول النادي أن الداعمين، حاولوا جمع مبلغ مالي لتحفيز الفريق في مبارياته بالدوري، ودعوة اللاعبين لحفل عشاء “ساندويشات شاورما”، لافتا إلى أن الفريق رفض هذا المبلغ، مبديا استغرابه من غياب الداعمين الحقيقيين القادرين على توفير مبلغ مالي جيد، يساعد في دفع جزء من مستحقات اللاعبين الذين يحققون نتائج جيدة مقارنة بالامكانات المتوفرة.

وتمنى النادي على محبي النادي مساندته في هذه الظروف، من خلال العمل على استقدام شركة راعية تسهم في توفير مستحقات اللاعبين المتأخرة منذ أشهر. – (أخبار النجوم)